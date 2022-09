Essen, NRW, Deutschland, Vater, Sohn, Zuhause, Familie, Duo, m39, Beziehung, Junge, Papa, gemeinsam, Musik, Musikmachen, musizieren, Horror, schräg, nerven, Generationen, m9

Gibson returns with another signature guitar. This time around, it’s the Tony Iommi signature SG.

Have a look at epiphone.com